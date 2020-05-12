Екс-заступник міністра постане перед судом за розтрату 23,7 млн гривень

Колишній заступник міністра з надзвичайних ситуацій постане перед судом за розтрату 23,7 мільйона гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Як повідомляється, у 2004 році МНС і компанія-забудовник уклали угоду про будівництво житлового будинку на земельній ділянці міністерства. Згідно з угодою, 3420 кв. метрів житлової площі в зазначеному будинку повинні були перейти у власність МНС.

Однак, у 2010 році підозрюваний уклав додаткову угоду, за якою МНС відмовилось від житлового будинку в Києві в обмін на аналогічну житлову площу в Ірпені Київської області.

"Згідно з матеріалами експертизи, вартість квартир, які фактично отримало Міністерство у Київській області, на 23,7 млн гривень менше, ніж вартість квартир, які Міністерство має отримати у місті Києві", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до суду направили обвинувальний акт стосовно підозрюваного екс-чиновника. Він обвинувачується у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше НАБУ закрило справу проти колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака. Він фігурував у кримінальній справі про корупцію. За даними слідства, він з помічником нібито за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду.

Також РБК-Україна писало, що ДБР відкрило справу проти чиновників Мінінфраструктури у зв'язку з їх можливими неправомірними діями під час сертифікації транспортних засобів.