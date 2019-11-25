Екс-заступник міністра економіки Бровченко вийшов з СІЗО

Колишній заступник міністра економіки Юрій Бровченко вийшов з СІЗО після внесення застави 570 тис. гривень. Про це РБК-Україна повідомив його адвокат Сергій Стретович.

За його словами, заставна сума була внесена ще минулого тижня.

"Мій підзахисний вже не в СІЗО", - зазначив Стретович.

Він також додав, щодо Бровченко діє ряд обмежень, накладених судом.

Нагадаємо, в жовтні Шевченківський районний суд Києва заарештував Бровченка з можливістю виходу під заставу в розмірі 3,4 млн гривень. Пізніше заставна сума була знижена.

Бровченко підозрюється у державній зраді. За даними слідства, він причетний до підписання завідомо збиткового контракту з зарубіжною компанією на поставку промислової лінії з виробництва великокаліберних артилерійських снарядів на завод "Артем" на загальну суму понад 16,5 млн доларів.

До цього повідомлялося, що Служба безпеки України розслідує роботу колишнього заступника міністра економіки на російські спецслужби. Також повідомлялося, що в даній схемі російська сторона використала громадянина США.