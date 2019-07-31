Екс-заступник голови Одеської поліції обрали запобіжний захід

Солом'янський районний суд міста Києва призначив екс-заступника голови Національної поліції Одеської області Костянтину Гейку цілодобовий домашній арешт до 29 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UA:Одесса.

Як повідомляється, він буде носити електронний браслет і не зможе залишати територію країни в цей період.

Зазначимо, прокурори наполягали на утриманні екс-чиновника під вартою або внесення застави в майже 22 млн гривень. Вони аргументували це тим, що Гейко може впливати на слідство, чинити тиск на слідчих або мати доступ до документів.

Адвокати підозрюваного заперечували всі ризики та відзначали їх необґрунтованості.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що детективи Національного бюро розслідувань затримали колишнього заступник екс-начальника поліції Одеській області Дмитра Головіна Костянтина Гейко. Він переховувався від слідства.

Нагадаємо, затриманому екс-голові Національної поліції Одеської області Дмитру Головіну повідомлено про підозру ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Крім того, Солом'янський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід колишньому керівнику поліції Одеській області Дмитра Головіна у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Зазначимо, в листопаді 2017 року слідчі Генеральної прокуратури провели обшук на території Одеського морського торговельного порту у 7 контейнерах, де зберігалися 3,6 млн пачок сигарет для подальшого транзиту. В ході обшуку були вилучені всі пачки сигарет і були передані на зберігання на склад в Одесі. Таким чином цигарки потрапили в Україну без розмитнення.

Згідно з попереднім планом, ці сигарети були "знищити" на підставі рішення слідчого судді, склавши фіктивний акт знищення. Сам товар міг бути проданий в Україні або Європі.