Екс-тренер збірної Голландії оголосив про завершення кар'єри

Луї ван Гал більше не тренуватиме

Легендарный голландский специалист Луи ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры. Об этом он сказал в комментарии газете AS.

"Я заканчиваю. Моя жена не работает уже 22 года, чтобы сопровождать меня. Обещал ей, что закончу тренировать в 55 лет, но мне уже больше 65. Я не могу продолжать бесконечно. Моя жена имеет право на жизнь с Луи ван Галом. Могу сказать, что она просто счастлива", - сказал ван Гал.

Последним клубом наставника был "Манчестер Юнайтед". За свою тренерскую карьеру ван Гал возглавлял нидерландский АЗ, амстердамский "Аякс", каталонскую "Барселону", мюнхенскую "Баварию", а также сборную Нидерландов.

Четырехкратный чемпион Голландии, двукратный чемпион Испании, чемпион Германии, обладатель Кубка Англии. Победитель Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.