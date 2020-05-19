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Екс-суддю Криму судитимуть за держзраду

Новини » Суспільство     19.05.2020 - 22:38
Екс-суддю Криму судитимуть за держзраду
Фото: герб прокуратури (РБК-Україна)

Суддя сприяла у становленні окупаційної влади в Криму

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишньої судді Господарського суду Криму. Суддю звинувачують у державній зраді.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Автономної Республіки Крим.

За даними слідства, суддя після окупації півострова в 2014 році перейшла на службу до незаконно створених судових органів Російської Федерації, де, зокрема, виносила "судові рішення" в господарських спорах за російськими законами.

"Брала безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів, сприяючи, таким чином, окупації півострова, забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної адміністрації та надаючи допомогу Російської Федерації в проведенні підривної діяльності.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці квітня до суду направили обвинувальні акти стосовно двох депутатів Севастопольської міської ради 6-го скликання за державну зраду. Вони брали участь у прийнятті незаконного постанови про референдум в Криму.

Також повідомлялося, що полковника ВСУ Івана Без`язикова засудили до 13 років в'язниці за держзраду. Він збирав і передавав розвіддані про українських військових.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України КримдержзрадаСуд
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