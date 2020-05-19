Экс-судью Крыма будут судить за госизмену

Фото: герб прокуратуры (РБК-Украина)

Судья содействовала в становлении оккупационной власти в Крыму

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Хозяйственного суда Крыма. Судью обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной Республики Крым.

По данным следствия, судья после оккупации полуострова в 2014 году перешла на службу к незаконно созданным судебным органам Российской Федерации, где, в частности, выносила "судебные решения" в хозяйственных спорах по российским законам.

"Принимала непосредственное участие в формировании и организации работы оккупационных судов, способствуя, таким образом, оккупации полуострова, обеспечивая становление и укрепление оккупационной администрации и оказывая помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце апреля в суд направили обвинительные акты в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета 6-го созыва за государственную измену. Они участвовали в принятии незаконного постановления о референдуме в Крыму.

Также сообщалось, что полковника ВСУ Ивана Безъязыкова приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену. Он собирал и передавал разведданные об украинских военных.

Автор: Игорь Литвиненко