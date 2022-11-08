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Экс-судья из Северодонецка получил 10 лет заключения: подробности

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Украина, Вторник 08 ноября 2022 15:38
Экс-судья из Северодонецка получил 10 лет заключения: подробности Фото: Экс-судья из Северодонецка получил 10 лет заключения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший судья Северодонецкого городского суда Луганской области признан виновным во взяточничестве и подделке документов. За это ему назначили 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Высший антикоррупционный суд.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновным бывшего судью Северодонецкого городского суда в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных следующими статьями:

  • Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом;
  • Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов;
  • Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Следствием было установлено, что судья Северодонецкого городского суда Луганской области извлек неправомерную выгоду в размере 4 000 долларов за принятие решения по уголовному делу, а также подделал документы, которые стали основанием для отмены ареста, наложенного на имущество по этому делу. Кроме того, он признан виновным в хранении пистолетных патронов без предусмотренного законом разрешения.

Суд признал доказанным предъявленное обвинение, согласно которому назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права занимать должность судьи сроком на 3 года и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Напомним, что ранее харьковский судья получил 7 лет тюрьмы за взяточничество.

Ранее сообщалось, что ранее ВАКС уже выносил приговоры за аналогичные преступления. Судья из Мукачево получил 7 лет тюрьмы за взятку в сумме 2 тысяч гривен.

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Луганск Северодонецк Суд коррупция
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