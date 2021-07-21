Екс-радника Трампа звинувачують у справі про шпигунство
Тома Баррака, колишнього радника 45-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, звинувачують у справі про шпигунство на користь Об'єднаних Арабських Еміратів. Адвокат Метт Херрінгтон заявив, що його підзахисний відмовився визнати себе винним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Баррака звинувачують у спробі вплинути на зовнішню політику Сполучених Штатів на користь ОАЕ в той час, поки він був агентом Еміратів - за даними американського слідства, це період з квітня 2016 року по квітень 2018 року.
Крім Баррака, в шпигунстві звинувачені громадянин США Метью Граймс і громадянин ОАЕ Рашид Аль-Малік.
"Як стверджувалося, обвинувачені, використовуючи своє становище влади і впливу в рік президентських виборів, брали участь у змові з метою незаконного просування і просування інтересів Об'єднаних Арабських Еміратів в цій країні, грубо порушивши своє зобов'язання повідомити прокурора", - заявила прокурор Жаклін Касуліс.
Нагадаємо, раніше Трамп назвав сміховинними звинувачення у спробі держперевороту після виборів.
Раніше видання Politico писало, що російський лідер Володимир Путін особисто схвалив проведення спецоперації з підтримки Дональда Трампа на виборах президента США в 2016 році. Рішення нібито приймалося на закритій нараді Ради національної безпеки РФ в січні того ж року.