Трамп назвав сміховинними звинувачення в спробі держперевороту після виборів

Колишній президент США Дональд Трамп не намагався здійснити держпереворот після поразки на президентських виборах. Вони відбулися 3 листопада 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico .

Раніше журналісти The Washington Post Керол Леонніг і Філіп Ракер видали книгу, в якій стверджувалося, що генерал американської армії, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі побоювався перевороту з боку Трампа.

"З жалем інформую вас про те, що вибори - моя форма перевороту, і якби я збирався зробити переворот, одним з останніх людей, з якими б я хотів це зробити, був би генерал Марк Міллі", - заявив Трамп.

Заяви про спробу вчинити держпереворот він назвав "сміховинними".

Книга журналістів The Wall Street Journal "Я один можу це виправити" присвячена періоду перебування Трампа при владі. Вони опитали понад 140 учасників подій, пов'язаних з керівництвом екс-президента країною. За їхніми словами, більшість погодилися дати інтерв'ю тільки на умовах анонімності.

Багато хто зі співрозмовників журналістів називали Міллі "людиною, яка намагалася зберегти демократію". Він вважав, що вона знаходиться на межі краху. За версією авторів, Міллі отримав попередження про те, що прихильники Трампа намагаються "повалити уряд".

Генерал разом з іншими членами комітету начальників штабів нібито обговорювали способи зупинити колишнього главу держави, щоб не виконувати його накази.