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Екс-співробітника СБУ заочно засудили до 12 років за роботу на "ДНР"

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Колишній співробітник СБУ перейшов на бік "республік Донбасу"

Колишнього співробітника Служби безпеки України, який брав участь у діяльності терористичної організації "Донецька народна республіка", заочно засудили до 12 років позбавлення волі. Про це йдеться в повідомленні СБУ в Facebook.

Повідомляється, що в 2014 році колишній керівник одного з міських відділень СБУ приєднався до "ДНР" і очолив підрозділ "міністерства державної безпеки" в окупованій Макіївці. Крім того, він активно протистояв силам антитерористичної операції.

"(Він, - ред.) ... підшукував місцевих громадян, яких під тиском і погрозами примушував збирати інформацію про військовослужбовців Збройних сил України та СБУ. У разі відмови співпрацювати він піддавав людей тортурам і погрожував їм ув'язненням", - йдеться в повідомленні.

Суд засудив обвинуваченого, який перебуває у розшуку, до 12 років позбавлення волі за створення терористичної групи чи організації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України розслідує можливу роботу колишнього заступника міністра економіки на російські спецслужби.

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