Екс-співробітник розвідки США зізнався у шпигунстві на користь Китаю

У 2014 році Рона Хансена завербували агенти китайської розвідки

В Соединенных Штатах бывший сотрудник американской разведки Рон Рокуэлл Хансен признал себя виновным в попытке шпионажа в пользу Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минюста США.

Хансен рассказал, что в 2014 году его завербовали агенты китайской разведки, с которыми он регулярно встречался в Китае, где они сообщали, какая информация их интересует.

"Бывший сотрудник Разведывательного управления Минобороны признал себя виновным в связи с попыткой передачи информации о национальной обороне Китайской Народной Республике", - говорится в сообщении.

В Минюсте рассказали, что Хансен в качестве оплаты получил "сотни тысяч долларов".

Также сообщается, что к шпионской деятельности он пытался привлечь действующего сотрудника разведуправления, который обратился в ФБР и стал источником информации для следователей.

Вынесение приговора назначили на 24 сентября.

Напомним, Земельный суд Зальцбурга в Австрии продлил арест отставного полковника австрийской армии, которого подозревают в шпионаже на российскую военную разведку с 1992 по 2018 годы.