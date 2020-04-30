Екс-керівництву Міноборони оголосили підозру у справі Гладковського

Національне антикорупційне бюро України в рамках розслідування справи колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського оголосило підозру екс-заступнику міністра оборони Ігоря Павловському. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telergram Офісу президента.

Повідомляється, що НАБУ оголосило йому підозру в корупції, в результаті якої державі було завдано збитків майже на 17,5 млн гривень. За даними слідства, Павловський і директор одного з департаментів Міноборони в змові з Гладковським у 2017 році організували закупівлю в рамках державного оборонного замовлення закупівлю вантажівок за завищеними цінами.

"Виробником і постачальником цих транспортних засобів виступила компанія, за версією слідства, афільована з екс-чиновником РНБО", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в НАБУ, підозру також оголошено колишньому директору департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння і військової техніки Міністерства оборони.

На стадії формування оборонного замовлення на вантажівки вимагалося, щоб рівень локалізації виробництва в Україні був не менше 60%. Але на той момент вони не відповідали вимогам і мали рівень локалізації 10%. Надалі в ході лобіювання інтересів Гладковського вимоги до локалізації знизили до 20%, і його компанія отримала замовлення за умови доведення рівня локалізації до 20% до кінця 2017 року і до 30% - протягом трьох років.

Як згодом встановить слідство, витрати по збільшенню рівня локалізації виробник незаконно переклав на бюджет. Контракт між Міноборони і виробником передбачав часткову передоплату і фіксував неможливість перегляду ціни. Проте ціну збільшили, а чиновники Міноборони, відповідальні за цю закупівлю, її погодили, попередньо погодивши це питання з Павловським. В результаті постачальнику незаконно переплатили 17,44 млн гривень.

НАБУ уточнює, що в жовтні про підозру у зловживанні службовим становищем повідомили самому Гладковському.

Нагадаємо, Олега Гладковського затримували в жовтні 2019 року за спробу покинути Україну. Його підозрюють в тому, що він на посаді в РНБО лобіював оборонний контракт для своєї компанії "Богдан Моторс". Вищий антикорупційний суд заарештував його з можливістю виходу під заставу, через кілька днів заставу внесли і колишній чиновник вийшов на свободу.

