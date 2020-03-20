Екскерівнику спецпідрозділу МВС оголосили підозру у справі Майдану

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому керівнику спеціального підрозділу Міністерства внутрішніх справ у організації розгону протестувальників в Києві 30 листопада 2013 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

За версією слідства, колишній начальник відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки МВС організував незаконний розгін мирних зборів громадян 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності.

"Вказана особа підозрюється в організації незаконного перешкоджання проведенню зборів громадян, внаслідок чого невстановлені співробітники спецпідрозділу "Беркут" та військовослужбовці внутрішніх військ МВС витіснили від Монумента Незалежності та пам’ятника засновникам Києва за межі площі близько 300 учасників зборів, тим самим припинивши їх участь у мирному зібранні", - заявили у відомстві.

Зазначається, що наразі триває розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч.ч. 2, 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 351, ч. 2 ст.125, ч. 1 ст. 171, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 296, ст. 340, ч. 1 ст. 375 та іншими статтями КК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР провело чотири слідчих експерименти у справі про розстріли на Майдані у 2014 році. Слідчі експерименти проходили на вулицях Інститутській, Шовковичній і Майдані Незалежності в Києві.