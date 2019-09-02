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Екс-керівника Держслужби у справах ветеранів будуть судити за службову недбалість

Новини » Суспільство    02.09.2019 - 17:20
Екс-керівника Держслужби у справах ветеранів будуть судити за службову недбалість
Фото: оголошення підозри (dbr.gov.ua)

Колишній керівник Держслужби привласнив понад 22 млн гривень

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно колишнього глави Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, підозрюваного у службовій халатності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу відомства.

Як повідомляється, колишній керівник привласнив понад 22 млн гривень.

"Екс-керівник відомства своїми діями сприяв привласнення бюджетних коштів в сумі понад 22 млн грн, призначених для реабілітації військових", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. ст 2. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Обвинувальний акт на даний момент направлено до суду.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому голові Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО за фактом службової недбалості, наслідком якої стало розкрадання 22 млн гривень.

Крім того, ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України проводила обшуки в НАБУ в рамках розслідування справи про можливе отримання хабарів правоохоронними органами за закриття справ про розкрадання в "Укроборонпромі".

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