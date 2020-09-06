Екс-президент Польщі порадив Лукашенку, як уникнути долі Януковича

Фото: Олександр Квасневський (Польське Радіо)

Час Лукашенка вже сплив, і він має вирішити, яким чином піти

Колишній президент Польщі Олександр Квасневський радить Олександру Лукашенку сісти за стіл переговорів та провести нові вибори. У будь-якому разі диктатори не мають жодного шансу в протистоянні з часом.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

Як зазначив президент Польщі, зараз Лукашенко перебуває біля фінішної межі, і він повинен вирішити, яким буде кінець.

"Якби у мене була можливість чесно і відверто з ним поговорити, я б сказав йому: "Саша, дивись, 26 років - це великий термін. І ти втратив першу можливість. Якби ти пішов п'ять років тому, люди б запам'ятали тебе гарним президентом, людиною, яка змінила їхнє життя, підвищила рівень життя", - заявив екс-президент Польщі.

Квасневський нагадав про долі керівників, які пішли різним шляхами в умовах народного протесту. Зокрема, в Польщі Войцех Ярузельский організував "круглий стіл". Але були інші приклади - Віктор Янукович, який втік з країни, та Ніколає Чаушеску, якого вбили.

"І всі диктатори не мають жодного шансу в протистоянні з часом, і час Лукашенка минув кілька років тому", - сказав він

Квасневський нагадав, що Янукович втік з країни у 2014 році за вказівкою російського президента Володимира Путіна. "Рішення Януковича про втечу було не результатом переговорів з міністрами закордонних справ ЄС. Так Янукович вирішив після розмови з Путіним. Путін сказав: "Слухай, у тебе більше не має шансів. Якщо захочеш приїхати до Росії, ми готові тебе прийняти. Бери з собою речі, гроші і спробуй втекти. І я думаю, що це було рішення Путіна, а не Європи", - розповів він.

Колишній президент Польщі також нагадав про ситуацію в Україні у 2004 році, коли домовилися про третій тур виборів та уникли протистояння.

Водночас Квасневський побоюються, що Лукашенко "може бути набагато більш рішучішим, ніж Янукович, відстоюючи своє становище".

Зазначимо, що після президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, у Білорусі почалися масові протести, які із застосуванням вогнепальної зброї придушуються силовиками.

У неділю, 6 вересня, у Мінську силовики застосували сльозогінний газ проти учасників мирної акції протесту біля резиденції Олександра Лукашенка.