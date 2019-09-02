ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прем'єр Грузії подав у відставку

Новини » Політика    02.09.2019 - 11:41
Прем'єр Грузії подав у відставку
Фото: Мамука Бахтадзе (securityconference.de)

Мамука Бахтадзе подав у відставку

Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе подав у відставку. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Бахтадзе заявив, що "виконав свою місію на даному етапі" і вирішив піти у відставку.

"Стратегічна основа розвитку була створена, реалізована, і тому я вирішив піти у відставку, тому що я вважаю, що виконав свою місію на даному етапі", - написав він.

Після цього лідер парламентської більшості Георгій Вольський заявив, що кандидатура нового прем'єр-міністра буде названа 3 вересня після засідання політради правлячої партії "Грузинська мрія".

Раніше грузинські ЗМІ писали, що Бахтадзе на посаді прем'єра змінить міністр внутрішніх справ Грузії Георгій Гахарія, який замішаний у скандальному розгоні червневих протестів у Тбілісі, які спалахнули після виступу російських політиків в грузинському парламенті. У ході тривалих протестів учасники масових акцій серед іншого вимагали його відставки.

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ Грузії проведе розслідування зіткнень під час протесту в Тбілісі в ніч на 21 червня за статтями про масові заворушення і про заколот з метою насильницької зміни конституційного ладу.

Прем'єр Грузії сьогодні оголосить про відставку Президенти України та Грузії домовилися здійснити взаємні візити
Новини України Грузія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся