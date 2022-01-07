У Казахстані в ході "зачистки" затримали до 4000 осіб, - МВС

МВС Казахстану надало оновлені дані щодо кількості затриманих протестувальників. В ході АТО в країні затримано до 4 000 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Казахстанський портал " ORDA ".

Найбільша кількість затримань припала на Алмати, де в ході оперативних заходів затримали понад 100 осіб.

"В даний час всі будівлі держорганів взяті під контроль. Патрульна поліція забезпечує громадський порядок. Стройові підрозділи функціонують у штатному режимі", - говориться у повідомлення.

Відмічається, що в середньому за добу на пульт чергових надходить більше 1200 дзвінків.

Також у МВС додали, що затриманим загрожує довічне ув'язнення.