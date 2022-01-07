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У Казахстані в ході "зачистки" затримали до 4000 осіб, - МВС

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Казахстан, П'ятниця 07 січня 2022 23:33
У Казахстані в ході "зачистки" затримали до 4000 осіб, - МВС Фото: у Казахстані в ході "зачистки" затримали до 4000 осіб (orda.kz)
Автор: Анна Полисученко

МВС Казахстану надало оновлені дані щодо кількості затриманих протестувальників. В ході АТО в країні затримано до 4 000 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Казахстанський портал "ORDA".

Найбільша кількість затримань припала на Алмати, де в ході оперативних заходів затримали понад 100 осіб.

"В даний час всі будівлі держорганів взяті під контроль. Патрульна поліція забезпечує громадський порядок. Стройові підрозділи функціонують у штатному режимі", - говориться у повідомлення.

Відмічається, що в середньому за добу на пульт чергових надходить більше 1200 дзвінків.

Також у МВС додали, що затриманим загрожує довічне ув'язнення.

Раніше ми писали про протестах в Казахстані: в Актобе в ході "зачистки" затримали близько 200 людей.

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