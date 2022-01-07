У Казахстані в ході "зачистки" затримали до 4000 осіб, - МВС
Фото: у Казахстані в ході "зачистки" затримали до 4000 осіб (orda.kz)
МВС Казахстану надало оновлені дані щодо кількості затриманих протестувальників. В ході АТО в країні затримано до 4 000 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Казахстанський портал "ORDA".
Найбільша кількість затримань припала на Алмати, де в ході оперативних заходів затримали понад 100 осіб.
"В даний час всі будівлі держорганів взяті під контроль. Патрульна поліція забезпечує громадський порядок. Стройові підрозділи функціонують у штатному режимі", - говориться у повідомлення.
Відмічається, що в середньому за добу на пульт чергових надходить більше 1200 дзвінків.
Також у МВС додали, що затриманим загрожує довічне ув'язнення.
Раніше ми писали про протестах в Казахстані: в Актобе в ході "зачистки" затримали близько 200 людей.