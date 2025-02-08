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Экс-чиновника ФГИУ Визира будут судить за фиктивное бронирование: подробности

Суббота 08 февраля 2025 15:01
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Экс-чиновника ФГИУ Визира будут судить за фиктивное бронирование: подробности Фото:Экс-чиновника ФГИУ Визира будут судить за фиктивное бронирование (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Черкасская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего чиновника Фонда государственного имущества Александра Визира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение областной прокуратуры.

"Расследованием установлено, что обвиняемый, будучи военнообязанным, с целью получения бронирования трудоустроился в предприятии критической энергетической инфраструктуры Черкасской области. В течение 2023 года по предварительному сговору с должностными лицами предприятия без выполнения какой-либо работы, определенной должностными обязанностями, получал заработную плату", - говорится в материалах прокуратуры.

Экс-чиновника ФГИУ Визира будут судить за фиктивное бронирование: подробности

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Еще в начале 2024 года Министерство энергетики выдало поручение энергокомпаниям провести проверку правомерности предоставления бронирований военнообязанным работникам.

По данным СМИ, Визир является основным бизнес-партнером семьи Татьяны Крупы в бизнесе по возобновляемой энергетике.

До 2019 года был официальным помощником депутата БПП Игоря Кононенко, которого называли "смотрящим за энергетикой" во времена президентства Петра Порошенко.

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Суд ФГИУ
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