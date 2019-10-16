Екс-помічник Помпео дасть свідчення в рамках процедури імпічменту Трампа

Колишній високопоставлений дипломат Майкл Маккінлі дасть свідчення в рамках розслідування щодо початку процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Маккінлі не має прямого відношення до історії з Україною, яка опинилася в центрі розслідування, проте може надати цінні відомості про те, як цю ситуацію обговорювали в Держдепартаменті, оскільки з травня 2018 року служив високопоставленим радником Помпео.

Маккінлі

Нагадаємо, 11 жовтня старший радник держсекретаря США Майка Помпео Майкл Маккінлі пішов у відставку через справи по Україні. Повідомляється, що Маккінлі пішов з посади через те, що Помпео публічно не підтримав дипломатів, що опинилися втягнутими в скандал навколо України та через візит дипломатичного персоналу в Конгрес по цій справі.

Також РБК-Україна повідомляло, що колишній посол США в Україні Марі Йованович в Палаті представників дала свідчення в рамках розслідування через початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа.