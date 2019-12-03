Експерша ракетка України зіграє на Australian Open

Експерша ракетка України Олександр Долгополов повертається у великий теніс і зіграє на Australian Open-2020. Про це повідомляє tennis.life.

Українець виступить в основній сітці турніру по так званому захищеному рейтингу, який використовується для допуску на турніри ATP (Асоціації тенісистів-професіоналів) гравців, які пропустили не менше півроку через травму.

Долгополов востаннє виходив на корт у травні 2018 року. З того часу він переніс кілька операцій на кисті.

Для українця Australian Open є найуспішнішим турніром Grand Slam (Великого шолома) - у 2011 році він дійшов до чвертьфіналу.

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2020 року відбудеться в Мельбурні в період з 20 січня по 2 лютого 2020. До цього українець виступить на турнірі АТР 250 в Досі, який відбудеться з 6 по 12 січня.

Щоб заявитися на турніри, український тенісист використав свій заморожений рейтинг (66 позиція).

Нагадаємо, українська тенісистка Леся Цуренко, що займає на даний момент 73 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), достроково завершила сезон. На останніх змаганнях 30-річна спортсменка не виступала через травму ліктя.