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АПЛ: "Евертон" Миколенка здобув першу перемогу, "Арсенал" без Зінченка повернув лідерство

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Неділя 18 вересня 2022 18:19
АПЛ: "Евертон" Миколенка здобув першу перемогу, "Арсенал" без Зінченка повернув лідерство Фото: Віталій Миколенко та інші "іриски" виходять на матч проти "Вест Хема" (twitter.com/Everton)
Автор: Антон Федорців

Перемогами лондонського "Арсенала" та ліверпульського "Евертона" завершилися матчі неділі у 8-му турі англійської Прем'єр-ліги. Невдахами дня стали "Брентфорд" і столичний "Вест Хем" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Англія, Прем'єр-ліга, 8-й тур

"Евертон" – "Вест Хем" – 1:0

Гол: Мопе, 53

"Брентфорд" – "Арсенал" – 0:3

Голи: Саліба, 17, Жезус, 28, Вієйра, 49

Українець Віталій Миколенко традиційно вийшов у старті "Евертона" на черговий матч чемпіонату. Звітний поєдинок оборонець збірної України може занести собі в актив, адже "іриски" здобули мінімальну "суху" перемогу.

Єдиний м'яч мерсисайдці оформили на старті другого тайму. Івобі точною передачею знайшов Мопе перед штрафним майданчиком, а той обробив м'яч і класно пробив під стійку воріт Фабіанскі – 1:0. Ця перемога після чотирьох нічиїх поспіль стала першою для "Евертона" в сезоні 2022/23.

"Каноніри" в передмісті Лондона повели на 17-й хвилині, коли Саліба головою відправив м'яч за чудернацькою траєкторією під дальню стійку. Ще в стартові півгодини "Арсенал" подвоїв перевагу – Джака елегантно закинув до штрафного майданчика, де Жезус головою відправив м'яч у дев'ятку.

Усі запитання щодо переможця двобою лондонці зняли на старті другої половини. Це Вієйра наважився пробити з-за меж карної зони та з рикошетом від стійки оформив розгром "Брентфорда". Навіть без українця Олександра Зінченка "каноніри" зуміли знову вийти в лідери ліги.

Становище в топ-3 АПЛ: "Арсенал" – 18 очок (7 матчів), "Манчестер Сіті" та "Тоттенхем" по 17 очок (7). Наступний тур чемпіонату Англії пройде після міжнародної паузи – 1-3 жовтня.

Нагадаємо, що в Лізі чемпіонів "Манчестер Сіті" здобув вольову перемогу над дортмундською "Боруссією".

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