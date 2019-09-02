Екс-нардеп Геращенко намагається стати заступником міністра внутрішніх справ

Колишній нардеп від "Народного фронту" Антон Геращенко намагається стати заступником міністра внутрішніх справ України. Про це свідчить його декларація на сайті НАЗК.

Повідомляється, що вчора Геращенко подав електронну декларацію в державний реєстр, яка подається при призначенні на посади в органи влади. Зокрема, в розділі "місце майбутньої роботи" він вказав Міністерство внутрішніх справ України, а в розділі "посада" - заступник міністра. Зазначимо, Антон Геращенко є багаторічним соратником нинішнього голови Арсена Авакова і деякий час був його радником.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія пояснив, що Арсен Аваков залишиться на своїй посаді під відповідальність президента Володимира Зеленського. Також він уточнив, що Аваков буде "перехідним міністром" і, можливо, протягом півроку йому знайдуть заміну.

Перед голосуванням за новий уряд повідомлялося, що частина депутатів від фракції "Слуги народу" виступають за звільнення Авакова. Крім того, минулого тижня в Києві пройшло кілька акцій протесту проти чинного міністра.