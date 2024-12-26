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Экс-начальнику Одесского ТЦК Борисову будут просить арест без залога

Фото: Евгений Борисов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Бывшему начальнику Одесского ТЦК Евгению Борисову должны избрать меру пресечения. Правоохранители будут просить для него арест без возможности внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советницу по коммуникациям ГБР Татьяну Сапьян в эфире телемарафона.

"Сторона обвинения будет просить у суда меру пресечения содержание под стражей без альтернативы внесения залога", - сказала она.

Сапьян напомнила, что бывший одесский военкомат Евгений Борисов находится в СИЗО с лета 2023 года. Обвинительный акт в отношении него подали в суд в этом году.

"Мы с вами понимаем, что экс-чиновник при его состоянии на сегодняшний день, при знакомствах, при том, что он находится длительное время в следственном изоляторе, его адвокаты делают все, чтобы уменьшить сумму залога, и он мог попасть на свободу и, как мы отмечали ранее, попытаться скрыться от следствия", - сказала советник ГБР.

 

Дело Борисова

Стоит отметить, что против Евгения Борисова открыто несколько уголовных дел. Весной 2023 года тогда еще начальника Одесского областного ТЦК и СП заподозрили в незаконном обогащении. У него и родственников обнаружили элитную недвижимость и автомобили.

После того, как дело стало резонансным, Борисова уволили. Летом того же года его задержали в Киеве и взяли под стражу.

Также против Борисова открыли дело о легализации незаконных доходов на 142 млн гривен. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Кроме того, Борисова обвиняют в подделке документов, согласно которым он якобы получил ранение во время службы. Это позволило ему выехать из Украины на отдых на курорты Сейшельских Островов и Испании. Это дело уже направили в суд.

Накануне экс-начальник Одесского ТЦК вышел из СИЗО, но его повторно задержали. Как отметило ГБР, после выхода из изолятора Борисов планировал выехать за границу.

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