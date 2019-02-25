Екс-начальника Генштабу ЗСУ підозрюють в держзраді

Обрання запобіжного заходу щодо Замани буде відкритим

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимиру Заману в совершении государственной измены. Об этом заявил на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает РБК-Украина.

Прокурор отметил, что избрание меры пресечения в отношении Заманы будет открытым.

"Расследование завершилось объявлением подозрения бывшему начальнику Генштаба. Замана подозревается в совершении преступления по ч.1 ст. 111 "госизмена", - сообщил Матиос.

Матиос отметил, что сегодня начнется рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения, который с санкции статьи 111 предусматривает безальтернативный арест. Судебное заседание состоится в 15:00 в Печерском районном суде Киева.

"Мы надеемся, что расследуя эпизоды, в которых подозревается генерал-полковник Замана, мы сможем максимально приблизится к тем реалиям, которые происходили, основания и причины захвата Крыма, а также оккупации частей Донецкой и Луганской областей", - отметил прокурор.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 25 февраля 2019 года, был задержан экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана.

Напомним, ранее в Службе безопасности Украины заявляли, что разоблачили агентурную сеть Генштаба вооруженных сил РФ, которые планировали мероприятия по дестабилизации в Украине. Установлено, что они были завербованы кадровым сотрудником Генштаба ВС РФ в Севастополе. Кроме того, задержанные неоднократно выезжали в аннексированный Крым для проведения агентурных встреч.