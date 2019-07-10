Екс-начальника Закарпатської митниці підозрюють у привласненні 13 млн грн

Колишнього начальника Закарпатськой митниці Державної фиксальной служби (ГФС) підозрюють у привласненні майже 13 млн гривень під час реконструкції митного поста "Ужгород". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляється, оперативники Управління захисту економіки в Закарпатській області, детективи Слідчого управління поліції Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області викрили злочинну схему привласнення бюджетних коштів, а також осіб причетних до злочину.

"Злочинну схему організував екс-начальник Закарпатської митниці ГФС (зараз займає посаду заступника начальника митниці ГФС в Херсонській області, АРК та місті Севастополі) та керівник комерційної структури разом зі своїм батьком", - йдеться в повідомленні.

Слідством було встановлено, що на рахунки товариства безпідставно було перераховано 30% від загальної вартості реконструкції мосту як передоплата за роботи.

Підозрюваний підписав та завірив печаткою акти виконаних робіт, знаючи про те, що виконавець грубо порушив календарний графік виконання робіт і навіть не почав реконструкцію митного поста "Ужгород".

При цьому підозрюваний особисто дав вказівку перерахувати кошти підприємству за виконані роботи - передоплату 12,7 млн грн. Загальна вартість робіт склала 47 млн грн. Отримані кошти конвертував у готівку через фіктивні фірми.

"Сьогодні, 10 липня, колишньому начальнику Закарпатської митниці було вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ДБР проводить обшуки в територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області. Слідчі викрили протиправну схему, в якій брали безпосередню участь співробітники ГФС. Власне, вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами і отримували за такі "послуги" свій відсоток.

Крім того, виконуючий обов'язки голови ГФС Олександр Власов звільнив керівників Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької митниць.