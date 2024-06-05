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Экс-начальник Генштаба Молдовы сдавал РФ данные о визитах представителей Минобороны Украины

Архивное фото: Игорь Горган (facebook.com MDAarmy)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший начальник генштаба Молдовы Игорь Горган передавал российской разведке секретную информацию, в частности о визитах в страну представителей Минобороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Insider и главу администрации президента Молдовы Адриана Белуцела.

Что удалось установить журналистам

Отмечается, что The Insider получило доступ к переписке экс-начальника генштаба Молдовы Игоря Горгана с одним из его кураторов из Главного управления Генштаба вооруженных сил России полковником Алексеем Макаровым.

При этом сотрудничество Горгана с представителем РФ активизировалось весной 2022 года, уже после вторжения оккупантов в Украину. 

Бывший высокопоставленный военный сообщал о якобы планах Украины выкупить у Молдовы шесть самолетов МиГ-29. Также он сливал россиянам информацию о визитах представителей Минобороны Украины в Молдову, поставках горючего через Румынию. 

Горган кроме Украины фокусировался на внутриполитических вопросах Молдовы, а именно на выступлениях президента Майи Санду. 

Как на эту информацию реагируют в Кишиневе

В администрации президента Молдовы заявили, что за подобные преступления против государства должны наказываться самым строгим образом. 

"В 2021 году президент Майя Санду отстранила этого человека от должности. Его лишат воинского звания и государственных наград Meritul Militar и Credință Patriei, которые ему вручили в 2006 и 2015 годах", - написал Белуцел.

По его словам, такие преступники помогают создавать для Молдовы гибридные угрозы, поэтому стране необходимо эффективнее бороться с актами госизмены.

Где теперь находится Горган

Журналисты сообщили, что экс-начальник Генштаба Молдовы устроился в представительство ООН по делам беженцев в Кишиневе.

Агентство берет на учет всех вынужденных переселенцев из Украины и помогает им с обустройством на новом месте. Теперь он занимается доставкой гуманитарной помощи для украинских детей.

Российские агенты в странах Европы

Кремль активно использует своих агентов и информаторов для проведения разведки в странах Европы, особенно в тех, которые помогают Украине.

Ранее Bloomberg писало, что военная разведка РФ начала активнее работать в странах Европы и для диверсий ГРУ нанимает молодых людей через интернет.

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