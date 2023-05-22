Экс-милиционер из Одессы получил пожизненное заключение за попытку подрыва железной дороги

"Вражеским приспешником оказался бывший чиновник уголовного розыска линейного подразделения расформированной милиции на Одесской железной дороге. После начала полномасштабного вторжения он был завербован представителем ГРУ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе", - говорится в сообщении.

Мужчина собирал информацию о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги.

Полученные сведения планировал передать российской военной разведке для подготовки взрывов на ключевых логистических путях Сил обороны на южном направлении.

"Он установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Эти специальные устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фото через мобильное приложение", - пояснили в СБУ.

Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.