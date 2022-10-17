Экс-мэр Святогорска, перешедший на сторону РФ, получил новые подозрения
Бывшего городского голову Святогорска, перешедшего на сторону российских оккупантов, подозревают в завладении бюджетными средствами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.
"В 2020 году Святогорская община заключила договор со строительным предприятием по реконструкции местного детского сада. Фактически строительство детсада не было завершено, несмотря на заключение дополнительных соглашений о продлении сроков реконструкции", - говорится в сообщении.
По информации ГБР, городской голова подписал акты приемки выполненных работ и внес в них ложные данные о полном завершении строительства. Из-за этих действий бюджет общины потерял лишних 3 миллиона гривен. Правоохранители заочно объявили о подозрениях в совершении следующих преступлений:
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Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;
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Служебный подлог.
За эти действия экс-мэру Святогорска грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что в начале июня против мэра Святогорска возбудили уголовное дело о госизмене.
Позже правоохранители заочно сообщили мэру Святогорска Владимиру Бандури о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.
Уже 9 сентября стало известно, что украинские защитники вошли в Святогорск.
Россияне, отступая наспех, оставили в Святогорское оружие, еду и использованные боеприпасы.
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