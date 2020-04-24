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Екс-лідер збірної України вирішив завершити кар'єру

Новини » Спорт     24.04.2020 - 09:27
Екс-лідер збірної України вирішив завершити кар'єру
Фото: Марко Девіч (metalist1925.com)

В майбутньому він бачить себе тренером або агентом

Колишній форвард збірної України Марко Девіч вирішив завершити кар'єру професійного футболіста. Про це повідомляє новинна служба телеканалів "Футбол 1/2/3".

Гравець заявив, що не стане продовжувати контракт з азербайджанським "Сабах", який, за його словами, закінчився. Однак Марко бачить себе тренером або агентом, але ще рано про це говорити.

"Що стосується прощального матчу, то хотів би провести його в Харкові, але напевно його не буде. Мабуть, прощальний матч не важливий, адже я багато зробив у футболі - встиг порадувати глядачів, особливо в Харкові", - сказав Девіч.

Девіч протягом дев'яти років виступав за українські команди - луцьку "Волинь", харківський "Металіст" і донецький "Шахтар". Сумарно він провів 272 поєдинки в їх складі, відзначившись 104 м'ячами.

Пізніше в кар'єрі уродженця Белграда були російські "Рубін" і "Ростов", катарський "Аль-Райан", "Вадуц" з Ліхтенштейну і сербський "Вождовац". Свого часу він міг перебратись в чемпіонат Англії.

Також в активі форварда виступу за збірну України (35 матчів, 7 голів), разом з якою він грав на Євро-2012. Він є автором першого хет-трику в історії "синьо-жовтої" команди (в 2013 на поле Сан-Марино).

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