Экс-командира 155-й бригады Рюмшина арестовали с возможностью залога

Задержание экс-командира 155-й бригады

Напомним, что 20 января, стало известно о задержании бывшего командира 155-й ОМБР имени Анны Киевской. Во время его командования СЗЧ в бригаде приобрело массовый характер.

Примечательно, что особую огласку данное дело приобрело после того, как 56 военнослужащих бригады самовольно покинули учебные полигоны во Франции. Бывший командир 155-й бригады отправил за границу 22 бойцов, 15 из которых в 2024 году, перед мобилизацией, поймали на попытке незаконного пересечения границы.

По подозрению, согласно которому его задержали, бывшему командиру грозит до десяти лет тюрьмы.

Заметим, что вчера в ГБР раскрыли дополнительные подробности данного дела. подробнее можно узнать в материале РБК-Украина.

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