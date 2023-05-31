Экс-руководители спецслужбы Югославии получили тюремный срок

Станишевич и Симатович были руководителями спецслужбы во времена, когда президентом Югославии был Слободан Милошевич. Их признали виновными в ряде преступлений во время войн в Хорватии и Боснии, которые проходили в начале 1990-х годов.

Согласно решению суда, Станишевич и Симатович причастны к организации захвата города Босански-Шамац (сейчас Шамац, Босния) сербскими вооруженными формированиями. После оккупации города там произошли массовые изнасилования, грабежи и пытки боснийцев и хорватов. Несколько гражданских погибли.

Примечательно, что в 2013 году суд оправдал Станишевича и Симатовича из-за недостаточного количества доказательств их вины. Однако апелляционная инстанция обжаловала оправдательный приговор, и дело было отправлено на новое рассмотрение.

После этого в 2021 году подозреваемых признали виновными в содействию Слободану Милошевичу. Тогда они получили по 12 лет тюрьмы. Этот приговор подсудимые оспорили, но сейчас суд не только подтвердил предыдущее решение, но и ужесточил наказание.

Войны в Хорватии и Боснии

Отметим, что в начале 1990-х годов Босния и Хорватия решили объявить независимость от Югославии. После этого в странах начались войны, поскольку местные сербы выступили против независимости государств.

Сербов в Хорватии и Боснии поддержали власти Югославии во главе с Милошевичем. Тогда на территории новосозданных государств начались этнические чистки.