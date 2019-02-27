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Екс-капітан "Шахтаря" може повернутися в збірну Хорватії

Новини » Спорт    27.02.2019 - 14:13
Екс-капітан "Шахтаря" може повернутися в збірну Хорватії
Фото: Даріо Срна (hns-cff.hr)

Про це його просить особисто Лука Модріч

Колишній капітан донецького "Шахтаря" і збірної Хорватії Даріо Срна може відновити кар'єру в національній команді, яку він завершив у 2016 році. Як повідомляє Sportske Novosti, про це захисника просить особисто володар Золотого м'яча-2018 Лука Модріч.

Це пов'язано з тим, що головний тренер хорватів Златко Даліч зараз має серйозні проблеми на позиції лівого захисника: Шім'ї Врсалько, ймовірно, буде відсутній до кінця року після операції на коліні. Динамівець Йосип Пиварич також переніс операцію цього місяця і буде відсутній протягом тривалого періоду часу. Також проблеми зі здоров'ям відчуває Деян Ловрен.

Срна дебютував за збірну Хорватії в 2002 році. За цей час футболіст провів 134 матчі в складі "шашкових", в яких відзначився 22 голами.

Нагадаємо, Срна, який виступав протягом 15 років за "гоняков", став гравцем клубу італійської Серії А - "Кальярі".

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