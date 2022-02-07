Шрьодер звинуватив Україну в "брязканні зброєю": реакція Кулеби

Колишній канцлер Німеччини, а нині топ-керівник кількох компаній, пов'язаних з Росією, Герхард Шрьодер звинуватив Україну в "брязканні зброєю". Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що коментувати його заяви не варто, оскільки той поширює наративи Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його брифінг за підсумками зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок.

Зазначимо, наприкінці січня Шрьодер висловився про ситуацію з ескалацією на кордоні Росії та України і заявив, що "дуже сподівається на те, що брязкання зброєю в Україні, нарешті, дійсно припиниться". А також розкритикував невдоволення Києва відмовою в поставках зброї.

"Це громадянин Німеччини, який працює на німецьку компанію і де-факто працює на російський уряд. Коментувати пана Шрьодера, це як коментувати спікера (президента Росії, - ред.) Путіна. Там слово в слово все збігається. Відповідно я просто не бачу сенсу для більш докладних оцінок", - зазначив Кулеба.