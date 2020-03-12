Екс-інформатор Wikileaks намагалася покінчити з собою

Зараз Меннінг в безпеці
Екс-інформатор Wikileaks Челсі Меннінг, яка знаходиться в слідчому ізоляторі, намагалася покінчити життя самогубством. Про це повідомляє AP.
Як зазначається, зараз Меннінг в безпеці.
"Інцидент з участю ув'язненої Челсі Меннінг стався приблизно о 12:11 сьогодні в центрі утримання в Олександрії ", - йдеться в заяві шерифа міста Александрія (штат Вірджинія).
За словами адвокатів, Меннінг госпіталізована.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пропонував засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу помилування.
РБК-Україна писало, що понад 60 лікарів вважають, що життя засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа знаходиться в небезпеці, і він потребує термінової медичної та психологічної допомоги.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Ассанжа затримали в Лондоні в 2019 році - посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство, де його затримали із застосуванням сили. У свою чергу влада Еквадору скасувала рішення про видачу засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.