Екс-гравець збірної України очолив профспілку футболістів Нідерландів

Mooi nieuws vandaag: We zijn blij te kunnen melden dat Evgeniy Levchenko onze nieuwe voorzitter is. Welkom Lev!! We kijken uit naar een fijne samenwerking en danken Danny Hesp voor de 14 prachtige jaren als voorzitter van de VVCS. @elevchenko @louiseverard071 @dannyhesp #Levchenko #voorzitter #VVCS

