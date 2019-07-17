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Экс-игрок сборной Украины возглавил профсоюз футболистов Нидерландов

Новости » Спорт    17.07.2019 - 14:18
Экс-игрок сборной Украины возглавил профсоюз футболистов Нидерландов
Фото: Евгений Левченко (vi.nl)

Левченко будет защищать права игроков

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко стал президентом профсоюза футболистов Нидерландов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

На этом посту он сменил Данни Хеспа, возглавлявшего организацию 14 лет.

Сам Левченко тоже сообщил о своей новой должности. 

"Для меня - это великая честь. Я делал и буду делать все возможное для защиты прав футболистов", - написал он в соцсети Twitter.

Левченко большую часть карьеры выступал в чемпионате Нидерландов. С 1996 по 2011 года он защищал цвета таких местных клубов, как "Витесс", "Хелмонд Спорт", "Камбюр", "Спарта", "Гронинген" и "Виллем II".

За национальную сборную Украины бывший футболист провел восемь матчей в период с 2002 по 2009 год, голов не забивал.

Напомним, президент ФФУ Павелко избран в Исполком УЕФА.

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