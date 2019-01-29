Екс-гравець "Динамо" Віда зацікавив два провідних клуби чемпіонату Італії

Вида може перебратися до Серії А

Бывший защитник киевского "Динамо", а ныне игрок турецкого "Бешикташа", Домагой Вида имеет шансы перебраться в чемпионат Италии до конца января. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

Игрок сборной Хорватии ведет переговоры с "Ромой". Отмечается, что римляне заинтересованы в укреплении обороны. Добавляется также, что услуги хорвата также были предложены "Интеру".

Интерес к защитнику проявлял и английский "Фулхэм", но отказался от трансфера из-за высокой цены на футболиста, которая оценивается в 10 млн евро. Его контракт со стамбульским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне в активе Виды 16 матчей в турецкой Суперлиге.

"Рома" после 21 тура чемпионата Италии занимает 5 место в турнирной таблице, "Интер" - 3.

Отметим, что из киевского "Динамо" в "Бешикташ" Вида в январе 2018 года перешел на правах свободного агента.

Хорват в прошлом году стал серебряным призером чемпионата мира.

Напомним, "Динамо" готово отпустить серебряного призера ЧМ-2018 Иосипа Пиварича в "Бетис" с целью улучшения экономического состояния.