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Экс-хавбек сборной Украины и другие: Минмолодежьспорта составило список беглых спортсменов

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Киев, Пятница 26 мая 2023 11:54
Экс-хавбек сборной Украины и другие: Минмолодежьспорта составило список беглых спортсменов Фото: Артем Громов когда-то провел 2 матча за сборную Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Список украинских спортсменов, которые вовремя не вернулись из-за границы, обнародовало Министерство молодежи и спорта Украины. В список попали 236 атлетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-портал ведомства.

Профильное министерство опубликовало фамилии спортсменов, которые выехали за пределы Украины по специальному разрешению и до сих пор не вернулись. Пропуск предполагал возвращение после окончанию спортивных соревнований.

Всего в список попали более двухсот атлетов. Самые известные среди них – футболисты, хоккеисты и баскетболисты. В частности, бывший полузащитник сборной Украины и ряда отечественных футбольных команд Артем Громов и трансферный провал киевского "Динамо" Владислав Кулач, а также баскетболисты Андрей Кожемякин и Александр Кобец.

Нашлось место в перечне и для хоккеистов, отстаивавших честь Украины на недавнем ЧМ-2023. В списке "невозвращенцев" нападающий Дмитрий Нименко, защитник Филипп Пангелов-Юлдашев, нападающий Евгений Фадеев. Также не вернулся в Украину и ряд исполнителей молодежки.

Ранее Минмолодежьспорта обнародовало приказ о запрете сборным Украины соревноваться вместе с атлетами из РФ и Беларуси. Ограничения будут касаться всех представителей олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта. Федерации будут обязаны отзывать украинцев с турниров, если там будут белорусские или российские спортсмены.

Фото: Список лиц, нарушивших взятые обязательства по срокам возвращения на территорию Украины после окончания спортивного мероприятия (mms.gov.ua)

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Министерство молодежи и спорта
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