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Екс-хавбек збірної України та інші: Мінмолодьспорту склало список спортсменів-утікачів

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Київ, П'ятниця 26 травня 2023 11:54
Екс-хавбек збірної України та інші: Мінмолодьспорту склало список спортсменів-утікачів Фото: Артем Громов колись провів 2 матчі за збірну України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перелік українських спортсменів, які вчасно не повернулися з-за кордону оприлюднило Міністерство молоді та спорту України. До списку потрапили 236 атлетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний вебпортал відомства.

Профільне міністерство опублікувало прізвища спортсменів, які виїхали за межі України за спеціальним дозволом і досі не повернулися. Перепустка передбачала повернення після завершення спортивних змагань.

Загалом до списку потрапили понад дві сотні атлетів. Найвідоміші серед них – футболісти, хокеїсти та баскетболісти. Зокрема, колишній півзахисник збірної України та низки вітчизняних футбольних команд Артем Громов і трансферний провал київського "Динамо" Владислав Кулач, а також баскетболісти Андрій Кожем'якін і Олександр Кобець.

Знайшлося місце в переліку й для хокеїстів, які відстоювали честь України на недавньому ЧС-2023. У списку "неповерненців" нападник Дмитро Німенко, оборонець Пилип Пангелов-Юлдашев, нападник Євген Фадєєв. Також не повернулася до України й низка виконавців молодіжки.

Раніше Мінмолодьспорту оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом із атлетами з РФ і Білорусі. Обмеження стосуватимуться всіх представників олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту. Федерації будуть зобов'язані відкликати українців із турнірів, якщо там будуть білоруські чи російські спортсмени.

Фото: Список осіб, які порушили взяті зобов'язання щодо термінів повернення на територію України після закінчення спортивного заходу (mms.gov.ua)

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Міністерство молоді та спорту
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