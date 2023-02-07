ЕС отменил санкции в отношении бывшего оккупационного "главы" Севастополя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт юридических документов ЕС.

Вчера, 6 февраля, совет ЕС согласно решению Общего суда изъял одну запись из списка физических и юридических лиц, организаций и органов, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.