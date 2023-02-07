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ЕС отменил санкции в отношении бывшего оккупационного "главы" Севастополя

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Брюссель, Вторник 07 февраля 2023 19:07
ЕС отменил санкции в отношении бывшего оккупационного "главы" Севастополя Фото: бывший глава оккупационной администрации Севастополя Дмитрий Овсянников (twitter.com ufru)
Автор: Карина Левицкая

Европейский союз отменил санкции в отношении Дмитрия Овсянникова – бывшего главы оккупационной администрации временно оккупированного Севастополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт юридических документов ЕС.

Вчера, 6 февраля, совет ЕС согласно решению Общего суда изъял одну запись из списка физических и юридических лиц, организаций и органов, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"В Приложении I к Регламенту (ЕС) № 269/2014 "Список физических и юридических лиц, организаций или органов, указанных в статье 2", под заголовком "Лица" удалена запись относительно такого лица: ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович ", - говорится в сообщении.

Напомним, Европейский союз внес "губернатора" Севастополя в санкционный список еще в 2017 году.

Однако в октябре 2022 года суд ЕС удовлетворил апелляционную жалобу Овсянникова, требовавшего вывести его из-под санкций с мотивировкой, что он больше не занимает должность, за которую был включен в список санкций.

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