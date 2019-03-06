Екс-главу Nissan звільнили під заставу

Колишній топ-менеджер буде знаходитися у своїй токійській квартирі під суворим наглядом

Суд Токио установил залог в размере 1 млрд иен (почти 9 млн долларов) для бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AP.

Бывший менеджер находился под арестом с ноября 2018 года в связи с обвинениями в том, что в течение нескольких лет Гон указывал в официальных данных заниженный размер своих компенсационных выплат.

Два предыдущих ходатайства об освобождении под залог суд отклонял, ссылаясь на то, что Гон располагает ценной информацией и может скрыться от правосудия.

Ранее Nissan признал незаконное получение Карлосом Гоном 7,8 млн евро. Нынешние главные исполнительные директора Nissan и Mitsubishi Хирото Саикава и Осаму Масуко не были осведомлены об этих выплатах, несмотря на то, что они, наряду с Гоном, входят в совет директоров СП, принадлежащего двум компаниям в равных долях.

Напомним, в декабре 2018 года специальная следственная группа Токийской прокуратуры снова арестовала бывшего главу франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.