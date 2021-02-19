Населення переплачує за газ через корупцію в "Нафтогазі" при купівлі труб у заводу Пінчука, - нардеп
Корупційні схеми НАК "Нафтогаз України" із закупівлею труб у заводу "Інтерпайп" Віктора Пінчука призвели до необґрунтованого зростання тарифів на природний газ для населення.
Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.
"Всі труби для буріння, обсадні, насосно-компресорні, вони постачаються з одного джерела - це компанія "Інтерпайп", славнозвісна. Жодна інша компанія не може поставити ці труби, навіть ввели імпортні мита для того, щоб тільки ці труби лежали на складах НАК "Нафтогазу", які сьогодні ми оплатили в наших платіжках", - повідомив нардеп.
Кучеренко закликав правоохоронні органи розслідувати корупційні схеми з закупівлі державним "Нафтогазом" трубної продукції у компанії олігарха Віктора Пінчука.
"Ця вся схема, повірте, буде нескінченною, поки громадяни України - власники НАК "Нафтогаз України" - жорстко не сформулюють свою вимогу - ліквідація НАК "Нафтогазу", слідство і відповідні дії стосовно злочинців, які очолюють цю структуру останні роки", - підсумував Кучеренко.
Нагадаємо, за даними системи ProZorro, найбільшим постачальником трубної продукції для НАК "Нафтогаз України" з 2014 року є компанія "Інтерпайп Україна" Віктора Пінчука.
За період з 2014 по 2020 рік "Інтерпайп Україна" заключила з дочірньою компанією "Укргазвидобування" 340 контрактів на суму 16 млрд гривень.
Влітку 2020 року за ініціативи двох компаній Віктора Пінчука - "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" та "Інтерпайп Ніко Т’юб".
Мінекономіки ввело загороджувальні мита на імпорт труб для нафтогазової галузі проти найбільших світових виробників і постачальників трубної продукції.