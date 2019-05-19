Екс-глава ЦРУ виступить у конгресі США щодо ситуації з Іраном

Представники Демократичної партії США запросили колишнього главу Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джона Бреннана виступити з доповіддю у американському конгресі щодо загострення у відносинах з Іраном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, Бреннан, який є критиком Дональда Трампа, виступить перед американськими конгресменами у вівторок, 21 травня. Таке ж запрошення демократи відправили колишній співробітниці Держдепу Венді Шерман, яка очолювала делегацію США на переговорах щодо ядерної угоди з Іраном.

Крім того, того ж дня Білий дім планує провести закритий брифінг для конгресменів.

Нагадаємо, раніше старший дипломат Китаю Ван І під час телефонної розмови з держсекретарем США Майком Помпео заявив, що недавні дії Сполучених Штатів завдали шкоди інтересам КНР і його підприємств. Дипломат попросив Вашингтон проявити стриманість у відношеннях з Іраном.

Як писало РБК-Україна, у Міністерстві закордонних справ Бахрейну виступили із зверненням до громадян королівства, які знаходяться на території Ірану та Іраку із закликом терміново покинути ці країни.

Додамо, США попередили авіакомпанії про ризики під час польотів над Перською затокою. В американському відомстві заявили, що комерційні літаки, які здійснюють польоти над Перською та Оманскою затоками, повинні врахувати посилення "військової активності і політичної напруженості в регіоні.