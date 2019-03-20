Екс-глава Пентагону Меттіс повернувся до університету Стенфорда

Фото: Джим Меттіс (president.gov.ua)

Меттіс писатиме в університеті працю про міжнародну безпекову політику

Колишній міністр оборони Сполучених Штатів Джим Меттіс після звільнення повернувся до роботи в Стенфордському університеті. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що Меттіс, пішовши з посади глави Пентагону три місяці тому, на базі Стенфорда досліджуватиме та писатиме про національну та міжнародну безпекову політику.

Відомо, що Маттіс посідав аналогічну посаду у грудні 2016 року - перед тим, як президент США Дональд Трамп номінував його на посаду міністра оборони.

Нагадаємо, у грудні 2018 року стало відомо, що Маттіс пішов у відставку начебто через незгоду з Трампом, зокрема щодо питання виведення військ із Сирії.

Згодом Трамп заявив, що звільнив з посади міністра оборони Джеймса Меттіса. Президент висловив невдоволення тим, як Меттіс вів справи в Афганістані.

Із 1 січня 2019 року виконуючим обов'язки міністра оборони США став Патрік Шанахан. Американський лідер назвав Шанахана дуже талановитим і висловив впевненість, що він буде "чудовий" на цій посаді.