Екс-голова АПУ пояснив, чому спроба зняти Кличка з посади голови КМДА зазнає невдачі

Колишній глава Адміністрації президента України Олег Рибачук вважає, що спроба зняти Віталія Кличка з посади голови КМДА зазнає невдачі, якщо буде зроблена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо НВ".

За його словами, розділити посади міського голови та голови КМДА намагалися і раніше, але всі спроби виявилися невдалими.

"Влада дивним чином знаходить старі граблі і впевнено на них наступає... Кличко не здасться без бою, і його команда до такого сценарію готова", - сказав Рибачук.

Крім того, екс-глава АПУ наголосив, що кияни підтримують чинного мера більше, ніж президента. Також у Кличка найменший серед політиків негативний рейтинг.