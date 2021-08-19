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Екс-голова АПУ пояснив, чому спроба зняти Кличка з посади голови КМДА зазнає невдачі

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Київ, Четвер 19 серпня 2021 18:50
Екс-голова АПУ пояснив, чому спроба зняти Кличка з посади голови КМДА зазнає невдачі Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Колишній глава Адміністрації президента України Олег Рибачук вважає, що спроба зняти Віталія Кличка з посади голови КМДА зазнає невдачі, якщо буде зроблена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо НВ".

За його словами, розділити посади міського голови та голови КМДА намагалися і раніше, але всі спроби виявилися невдалими.

"Влада дивним чином знаходить старі граблі і впевнено на них наступає... Кличко не здасться без бою, і його команда до такого сценарію готова", - сказав Рибачук.

Крім того, екс-глава АПУ наголосив, що кияни підтримують чинного мера більше, ніж президента. Також у Кличка найменший серед політиків негативний рейтинг.

Як повідомлялося, призначення президентом головою КМДА іншої особи, яка не обирали кияни, антиконституційно.

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Віталий Кличко
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