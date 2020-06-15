Екс-директор "Антонова" поновився на посаді через суд

Окружний адміністративний суд міста Києва призупинив звільнення президента ДП "Антонов" Олександра Донця. Директор "Укроборонпром" Айварас Абромавічус раніше підписав наказ про його звільнення.

Про це повідомляє юридична фірма "Ілляшев та партнери", представляє інтереси Дінця.

Таким чином, суд задовольнив клопотання Дінця за його позовом про незаконність наказу Абромавичуса.

Також зазначається, що суд "заборонив здійснювати будь-які дії щодо зміни даних про президента ДП "Антонов" у державному реєстрі, в тому числі виключати з держреєстру відомості про те, що Донець є керівником держпідприємства".

Нагадаємо, 9 червня Айварас Абромавічус підписав наказ про звільнення Дінця з посади директора "Антонова".