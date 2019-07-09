Екс-чиновників УЗ підозрюють у привласненні 7 млн гривень

Екс-керівники Центру управління промисловістю "Укрзалізниці" підозрюються у привласненні 7 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Як повідомляється, правоохоронні органи розслідують закупівлю за завищеними цінами обладнання філією “Центр управління промисловістю" у підприємства, яке афілійоване з її екс-керівником. Відповідні факти виявлені при перевірці філії департаментом економічної та інформаційної безпеки УЗ.

"Перевіркою встановлено, що при закупівлі пересувного дробильно-сортувального комплексу була безпідставно завищена його вартість більш ніж на 7 млн гривень. Крім того, обладнання вартістю майже 16 млн гривень було поставлено на підприємство не відповідної якості: китайського виробництва, замість українського, як було заявлено в тендерній пропозиції", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що матеріали перевірки були передані в Державне бюро розслідувань, де було відкрито кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах або організованою групою). Оперативне супроводження кримінального провадження здійснює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР перевіряє витрачання військового майна чиновниками Міноборони у Львівській області. За даними правоохоронців, посадові особи Міноборони передали 45 млн гривень під забудову третім особам.