У Литві затримали екс-голову ДПЗКУ

Фото: Петро Вовчук (pzcu.gov.ua)

Вовчук був оголошений в розшук

У Литві затримали екс-голову Державної продовольчо-зернової корпорації України Петра Вовчука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Повідомляється, що його затримали в Вільнюсі з міжнародного дорученням НАБУ.

За даними слідства, в липні-жовтні 2014 посадові особи ДПЗКУ разом з представником міжнародного зернотрейдера продали зерно підконтрольним підприємствам за заниженими цінами. Дане зерно через ряд суб'єктів на умовах подальшої оплати поставили до Саудівської Аравії, однак поставки так і не були оплачені.

"В результаті державна корпорація зазнала збитків на суму понад 60 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що провадження щодо радника глави правління ДПЗКУ і представника міжнародного зернотрейдера знаходяться на розгляді в суді. Ще два фігуранта пішли на угоду зі слідством і оплатили нанесені збитки в сумі 60 тис. доларів.

Нагадаємо, НАБУ оголосило в розшук Вовчука в квітні 2018 року. Крім того, в розшук з ним був оголошений російський бізнесмен Олексій Федоричев. Передбачається, що вони незаконно продали 295 тис. тонн кормового ячменю офшорним компаніям Lirtavis Enterprises LTD (Кіпр) і Somerton Business Limited (Гонконг).