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Экс-чемпион WBA объявил о подписании контракта с Фьюри

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Среда 28 сентября 2022 14:58
Экс-чемпион WBA объявил о подписании контракта с Фьюри Фото: Махмуд Чарр готов сразиться с клиентом Фрэнка Уоррена (facebook.com/officialmahmoudcharr)
Автор: Антон Федорцив

Сирийский боксер Махмуд Чарр достиг договоренности с компанией Queensberry Promotions промоутера чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри на проведение трех поединков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing News.

37-летний тяжеловес подписал документы с Фрэнком Уорреном. Топ-промоутер занимается делами ряда звезд бокса во главе с Цыганским Королем.

"Я подписал контракт на поединки с тремя боксерами Фрэнка Уоррена. У меня есть возможность провести бои с этой тройкой – Тайсоном Фьюри, Даниэлем Дюбуа и Джо Джойсом. Я готов к каждому из них, но первым я бы выбрал Тайсона. Я хочу Тайсона Ф' юри", – заявил Чарр.

Накануне "Цыганский Король" объявил о невозможности проведения боя с Джошуа. Потенциальный соперник слишком долго размышлял над условиями контракта на титульный поединок в декабре. Скорее всего, 3 декабря состоится бой Фьюри – Чарр.

Ранее временный чемпион WBO Джойс заявил о готовности боксировать с украинцем Усиком весной. Если же тот откажется от обязательной защиты титула, то британский боксер готов сразиться с кем-то из соотечественников – Джошуа или Фьюри.

К слову, ранее собрали главные события вокруг потенциального боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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