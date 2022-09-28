ua ru
Ср, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Екс-чемпіон WBA оголосив про підписання контракту з Ф'юрі

Новость на русском →
Середа 28 вересня 2022 14:58
Екс-чемпіон WBA оголосив про підписання контракту з Ф'юрі Фото: Махмуд Чарр готовий битися з клієнтам Френка Воррена (facebook.com/officialmahmoudcharr)
Автор: Антон Федорців

Сирійський боксер Махмуд Чарр досянув домовленості з компанією Queensberry Promotions промоутера чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі на проведення трьох поєдинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing News.

37-річний важковаговик підписав документи з Френком Воррен. Топ-промоутер займається справами низки зірок боксу на чолі з "Циганським Королем".

"Я підписав контракт на поєдинки з трьома боксерами Френка Воррена. Маю можливість провести бої з цієї трійкою – Тайсоном Ф'юрі, Даніелем Дюбуа та Джо Джойсом. Я готовий до кожного з них, але першим я б обрав Тайсона. Я хочу Тайсона Ф'юрі", – заявив Чарр.

Напередодні "Циганський Король" оголосив про неможливість проведення бою з Джошуа. Потенційний суперник надто довго роздумував над умовами контракту на титульний поєдинок у грудні. Найімовірніше, 3 грудня відбудеться бій Ф'юрі – Чарр.

Раніше тимчасовий чемпіон WBO Джойс заявив про готовність боксувати з українцем Усиком навесні. Якщо ж той відмовиться від обов'язкового захисту титулу, то британський боксер готовий битися з кимось зі співвітчизників – Джошуа чи Ф'юрі.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тайсон Ф'юрі Бокс
NEWS
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
Жодних компромісів. Зеленський пояснив, чим закінчиться війна для України
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана